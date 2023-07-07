"Test drive": ciclistas fazem travessia pela ciclovia da Terceira Ponte

Com o objetivo de fazer um "test drive", ciclistas fizeram uma visita e atravessaram a ciclovia da Terceira Ponte na última quarta-feira (05) para avaliar a qualidade do local. A Ciclovia da Vida está prevista para ser entregue até o final deste mês de julho. Ao todo um grupo de 20 ciclistas que representam diferentes grupos de pedal no estado participaram da travessia que foi organizado pela Federação de Ciclismo do Espírito Santo (Fesc). Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da federação, Marcos Paulo Silva Duarte, fala sobre o teste. “A ciclovia não apresenta dificuldades. É bem tranquilo. Tínhamos a preocupação de que pudesse tremer, mas em cima da bicicleta não sentimos nada. Na verdade, a sensação é melhor do que na via onde os carros passam. Não cronometramos o tempo, mas acredito que seja possível atravessar entre 10 e 15 minutos. A vista é perfeita. Sinceramente, é a ciclovia mais bonita do país. Teremos mais segurança com câmeras, patrulhamento e serviços de emergência, caso necessário. Mas precisamos testar, só vamos saber na prática”, explica. Ouça a conversa completa! De acordo com a nova legislação do Conselho Nacional de Trânsito, bicicletas elétricas, patinetes elétricos e skates elétricos também poderão utilizar a ciclovia.