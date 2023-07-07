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Mobilidade

"Test drive": ciclistas fazem travessia pela ciclovia da Terceira Ponte

Ouça detalhes na participação do presidente da Federação de Ciclismo do Espírito Santo, Marcos Paulo Silva Duarte

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jul 2023 às 10:59
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha
Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Semobi/Governo ES
Com o objetivo de fazer um "test drive", ciclistas fizeram uma visita e atravessaram a ciclovia da Terceira Ponte na última quarta-feira (05) para avaliar a qualidade do local. A Ciclovia da Vida está prevista para ser entregue até o final deste mês de julho. Ao todo um grupo de 20 ciclistas que representam diferentes grupos de pedal no estado participaram da travessia que foi organizado pela Federação de Ciclismo do Espírito Santo (Fesc). Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da federação, Marcos Paulo Silva Duarte, fala sobre o teste. “A ciclovia não apresenta dificuldades. É bem tranquilo. Tínhamos a preocupação de que pudesse tremer, mas em cima da bicicleta não sentimos nada. Na verdade, a sensação é melhor do que na via onde os carros passam. Não cronometramos o tempo, mas acredito que seja possível atravessar entre 10 e 15 minutos. A vista é perfeita. Sinceramente, é a ciclovia mais bonita do país. Teremos mais segurança com câmeras, patrulhamento e serviços de emergência, caso necessário. Mas precisamos testar, só vamos saber na prática”, explica. Ouça a conversa completa! De acordo com a nova legislação do Conselho Nacional de Trânsito, bicicletas elétricas, patinetes elétricos e skates elétricos também poderão utilizar a ciclovia.  
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Paulo Silva Duarte - 07-07-23.mp3

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