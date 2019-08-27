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ENTREVISTA

Tese de doutorado de perito ajuda na resolução de crimes fora do ES

Técnica descoberta pelo capixaba Carlos Augusto Chamoun foi escolhida a melhor do país na área forense, pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses (SBCF)

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 12:37

Publicado em 

27 ago 2019 às 12:37
A tese de doutorado do capixaba Carlos Augusto Chamoun, perito criminal e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está ganhando o país e o mundo. A técnica do professor fala sobre a possibilidade de encontro de material genético (DNA) do sêmem em larvas de moscas encontradas em corpos em decomposição. A técnica pode ser utilizada em casos de mulheres estupradas, por exemplo. Sua tese foi escolhida a melhor do país na área forense, pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses (SBCF).
Entrevista - Patricia Vallim - Carlos Augusto Chamoun - 27-08-19
A técnica de identificação foi utilizada em caso de estupro até em outros estados, como o Rio de Janeiro. Enos EUA, Chamou também obteve resultados positivos, adaptando a pesquisa com insetos da região. Em 2019, o trabalho de Carlos é um dos dezoito premiados do Prêmio Espírito Público, que reconhecer profissionais públicos com uma trajetória de contribuições relevantes para o Brasil. A grande cerimônia de premiação será em 28 de outubro. Acompanhe na entrevista.
 

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