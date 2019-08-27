Tese de doutorado de perito ajuda na resolução de crimes fora do ES

A tese de doutorado do capixaba Carlos Augusto Chamoun, perito criminal e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está ganhando o país e o mundo. A técnica do professor fala sobre a possibilidade de encontro de material genético (DNA) do sêmem em larvas de moscas encontradas em corpos em decomposição. A técnica pode ser utilizada em casos de mulheres estupradas, por exemplo. Sua tese foi escolhida a melhor do país na área forense, pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses (SBCF).

A técnica de identificação foi utilizada em caso de estupro até em outros estados, como o Rio de Janeiro. Enos EUA, Chamou também obteve resultados positivos, adaptando a pesquisa com insetos da região. Em 2019, o trabalho de Carlos é um dos dezoito premiados do Prêmio Espírito Público, que reconhecer profissionais públicos com uma trajetória de contribuições relevantes para o Brasil. A grande cerimônia de premiação será em 28 de outubro. Acompanhe na entrevista.