Terrorismo: como a legislação brasileira deve encarar as facções criminosas?

Nesta edição de Segurança em Foco, a CBN Vitória recebe o juiz criminal e professor de Direito Penal, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, autor do livro "Terrorismo à Brasileira. A guerra é real. A cegueira é legal". Em sua obra, o magistrado propõe que a lei antiterrorismo no Brasil passe por mudanças para que seja capaz de combater organizações criminosas. No Espírito Santo e em outros Estados brasileiros, facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) têm presença consolidada, influenciando a política e a vida de comunidades inteiras. Ouça a conversa completa e entenda como a sociedade pode se organizar para cobrar medidas efetivas dos seus representantes.
