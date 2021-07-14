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Abalo Sísmico

Terremoto de baixa magnitude atinge distrito de Pancas no Noroeste do ES

A Doutora em Geologia, Luiza Bricalli, explica que a região é formada por inúmeras falhas geológicas que resultam nestas ocorrências

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jul 2021 às 11:09
Terremoto com magnitude de 1.4 foi registrado em Pancas
Terremoto com magnitude de 1.4 foi registrado em Pancas Crédito: Rede Sismográfica Brasileira (RSBR)
Os moradores do Distrito de Lajinha, em Pancas, Noroeste do estado, se assustaram com um tremor de terra que ocorreu na noite desta terça-feira (13), por volta das 20h14. De acordo com a Defesa Civil de Pancas, esta é a terceira vez que a terra treme por lá nos últimos dois meses. Este último abolo sísmico teve magnitude preliminar 1.4. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (14), a professora do curso de Geografia e Doutora em Geologia, Luiza Bricalli, explicou que a região é formada por inúmeras falhas geológicas que resultam nestes terremotos de baixa magnitude. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiza Bricalli - 14-07-21

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