Terremoto de baixa magnitude atinge distrito de Pancas no Noroeste do ES

Os moradores do Distrito de Lajinha, em Pancas, Noroeste do estado, se assustaram com um tremor de terra que ocorreu na noite desta terça-feira (13), por volta das 20h14. De acordo com a Defesa Civil de Pancas, esta é a terceira vez que a terra treme por lá nos últimos dois meses. Este último abolo sísmico teve magnitude preliminar 1.4. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (14), a professora do curso de Geografia e Doutora em Geologia, Luiza Bricalli, explicou que a região é formada por inúmeras falhas geológicas que resultam nestes terremotos de baixa magnitude.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiza Bricalli - 14-07-21