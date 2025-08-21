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Economia

Terras raras? O que são e onde estão localizadas no Espírito Santo

Ouça entrevista com o físico nuclear Marcos Tadeu Orlando, pesquisador do Departamento de Física da UFES

Publicado em 21 de Agosto de 2025 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 ago 2025 às 10:58
Pesquisas em terras raras são feitas no Brasil
Pesquisas em terras raras são feitas no Brasil Crédito: Camila Cunha/SGB
Um conjunto com 17 elementos químicos chamados 'terras raras' tem sido apontado como essencial para o futuro da tecnologia, pela sua aplicação na indústria automotiva, na energia, em chips de computadores e outros produtos. O assunto ganhou destaque pelo interesse dos Estados Unidos na exploração desses materiais, que são abundantes no Brasil e também no Espírito Santo e chegaram a ser apontados como trunfo diante do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. O Espírito Santo, por exemplo, tem potencial em pesquisa e exploração no tema, concentrando três dos minerais desse grupo: cério, samário e lantânio. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que também conduz estudos que utilizam os minerais em projetos. 
Em entrevista à CBN Vitória, o físico nuclear Marcos Tadeu Orlando, professor e pesquisador do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica porque esses metais são tão desejados. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Tadeu Orlando -21-08-25.mp3

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