Terras raras? O que são e onde estão localizadas no Espírito Santo

Um conjunto com 17 elementos químicos chamados 'terras raras' tem sido apontado como essencial para o futuro da tecnologia, pela sua aplicação na indústria automotiva, na energia, em chips de computadores e outros produtos. O assunto ganhou destaque pelo interesse dos Estados Unidos na exploração desses materiais, que são abundantes no Brasil e também no Espírito Santo e chegaram a ser apontados como trunfo diante do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. O Espírito Santo, por exemplo, tem potencial em pesquisa e exploração no tema, concentrando três dos minerais desse grupo: cério, samário e lantânio. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que também conduz estudos que utilizam os minerais em projetos.