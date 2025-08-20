Termos capacitistas que você deve retirar do vocabulário!

A linguagem que usamos tem um poder enorme: pode construir realidades, reforçar comportamentos e romper estigmas. Quando o assunto é a pessoa com deficiência, o uso de termos corretos não é apenas uma questão de adequação, mas um ato de respeito e cidadania. Nesta semana, em que celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a CBN Vitória conversa com Vanderson Gaburo, sociólogo, diretor social da Federação das Apaes do Espírito Santo e autor do livro “Minidicionário Inclusivo”. Ele explica por que certos termos e expressões não devem mais ser utilizados e como a linguagem pode se tornar uma ferramenta de transformação social. Ouça a conversa completa!