Terminal do Ibes passará por reformas; saiba as mudanças

Na última terça (21), o governador Renato Casagrande autorizou o início das obras de reforma do Terminal Ibes, em Vila Velha. O investimento de R$ 20 milhões visa modernizar a estrutura e proporcionar maior conforto, com a renovação dos pisos, telhado, rede elétrica e fachadas. Travessias elevadas, novos bancos e bicicletários também estão no projeto. A previsão é de que fique pronto em 12 meses. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) Marcelo Campos Antunes traz os detalhes das obras. Ouça a conversa completa!