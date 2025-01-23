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Modernização

Terminal do Ibes passará por reformas; saiba as mudanças

A previsão é de que ele fique pronto em 12 meses

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 11:43

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jan 2025 às 11:43
Como deve ficar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, após a reforma
Como deve ficar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, após a reforma Crédito: Reprodução
Na última terça (21), o governador Renato Casagrande autorizou o início das obras de reforma do Terminal Ibes, em Vila Velha. O investimento de R$ 20 milhões visa modernizar a estrutura e proporcionar maior conforto, com a renovação dos pisos, telhado, rede elétrica e fachadas. Travessias elevadas, novos bancos e bicicletários também estão no projeto. A previsão é de que fique pronto em 12 meses. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) Marcelo Campos Antunes traz os detalhes das obras. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Marcelo Campos Antunes - 23-01-25.mp3

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