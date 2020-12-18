Terminal de Itaparica: operação na segunda semana de janeiro de 2021

As operações no Terminal de Itaparica começarão na segunda semana de janeiro de 2021. Fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, o terminal de Itaparica, em Vila Velha, vem passando por uma processo de reconstrução e, nesta semana, começaram a ser instaladas lonas tensionadas de coberturas no local. Na próxima semana, a Ceturb também começa os trabalhos de organização e instalação de internet wi-fi, entre outras ações.

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), as intervenções ficarão prontas até o fim de 2020 e contemplam a instalação de uma membrana tensionadas na nave principal e em duas marquises para proteção dos usuários que forem embarcar nos coletivos. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (18), Luiz Cesar Maretto, diretor-geral do DER-ES, traz mais detalhes sobre o assunto.

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