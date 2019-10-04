Terminal de Itaparica: "É a obra mais cobrada", diz diretor do Iopes

O Terminal de Itaparica, em Vila Velha, está interditado desde julho de 2018 - ou seja, há mais de um ano -, por conta de falhas encontradas no projeto de execução. Segundo o diretor do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), Luiz Cesar Maretto, o edital de licitação das obras deverá ser publicado na próxima semana. A estimativa dele é que o terminal seja entregue a população no final do primeiro semestre de 2020. Ele afirmou que o Terminal de Itaparica "não é a obra mais cara do governo, mas é a mais cobrada, inclusive pelo governador".