Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Terminal de Itaparica: "É a obra mais cobrada", diz diretor do Iopes
ENTREVISTAS

Terminal de Itaparica: "É a obra mais cobrada", diz diretor do Iopes

Em entrevista à CBN Vitória, Luiz Cesar Maretto também afirmou que o projeto executivo do Parque da Prainha, em Vila Velha, sofrerá adequações

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 12:51

Publicado em 

04 out 2019 às 12:51
O Terminal de Itaparica, em Vila Velha, está interditado desde julho de 2018 - ou seja, há mais de um ano -, por conta de falhas encontradas no projeto de execução. Segundo o diretor do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), Luiz Cesar Maretto, o edital de licitação das obras deverá ser publicado na próxima semana. A estimativa dele é que o terminal seja entregue a população no final do primeiro semestre de 2020. Ele afirmou que o Terminal de Itaparica "não é a obra mais cara do governo, mas é a mais cobrada, inclusive pelo governador".
Maretto também falou da revitalização do Parque da Prainha, em Vila Velha. Ele ressaltou que foram feitas mais de 10 audiências e reuniões com os franciscanos, moradores da Prainha e pescadores sobre a questão do Sítio Histórico. Segundo o diretor, em 2013, o projeto foi protocolado e esse projeto será, então, readequado para atender às demandas atuais. Maretto destacou que, nesta sexta-feira (04), participaria de uma reunião junto ao arquiteto Sandro Pretti, responsável por elaborar o projeto arquitetônico do local. Ouça!
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz Cesar Maretto - 04-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados