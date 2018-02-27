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Termina nesta quarta-feira (28) prazo para prova de vida do INSS

O recadastramento é obrigatório e tem como objetivo dar mais segurança ao Estado e evitar fraudes

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 19:33

Publicado em 

27 fev 2018 às 19:33
O prazo final para que aposentados e pensionistas do Espírito Santo façam a comprovação de vida se encerra nesta quarta-feira (28). O recadastramento é obrigatório e tem como objetivo dar mais segurança ao Estado e evitar fraudes e outros pagamentos irregulares. Se não for comprovado até a data, o pagamento do benefício será interrompido. Confira mais detalhes e tire as suas dúvidas nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com a gerente executiva do INSS, Rose Tristão.
 
Entrevista - John Gomes - Rose Tristão - 27-02-18.mp3

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