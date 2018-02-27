Termina nesta quarta-feira (28) prazo para prova de vida do INSS

O prazo final para que aposentados e pensionistas do Espírito Santo façam a comprovação de vida se encerra nesta quarta-feira (28). O recadastramento é obrigatório e tem como objetivo dar mais segurança ao Estado e evitar fraudes e outros pagamentos irregulares. Se não for comprovado até a data, o pagamento do benefício será interrompido. Confira mais detalhes e tire as suas dúvidas nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com a gerente executiva do INSS, Rose Tristão.