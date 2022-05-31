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CBN Imposto de Renda

Termina hoje (31), às 23h59, o prazo de entrega da declaração de IRPF

A presidente do CRC-ES, Carla Tasso, traz as últimas dicas para quem ainda precisa entregar a declaração

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 10:07

Publicado em 

31 mai 2022 às 10:07
Imposto de Renda 2022
Imposto de Renda 2022 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Está é a última edição do CBN Imposto de Renda 2022! Isso porque o prazo para a entrega da declaração termina nesta terça-feira, 31 de maio, às 23h59. No Espírito Santo, segundo a Receita Federal, já foram recebidas quase 620 mil declarações, sendo 630 mil a expectativa total de recebimento até o fim do dia. Faltando poucas horas, se você ainda não prestou contas com o Fisco, é preciso agilizar o preenchimento e se ainda estiver faltando documentos, envio a declaração incompleta e depois retifique, orientam os contadores. Não deixe para enviar na última hora, porque os sistemas da Receita podem travar devido à sobrecarga de declarações. É o que explica a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso. Ouça:
CBN Imposto De Renda - 31/05/2022

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