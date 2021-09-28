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Ventania

Terceira Ponte só foi fechada devido a fortes ventos uma única vez na história

O episódio foi em 2010, quando a velocidade do vento foi superior a 119 km/h

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 set 2021 às 10:58
Imagem de drone da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha
Imagem de drone da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Na última semana, em meio ao alerta de vendaval emitido pela Marinha, o anemômetro - instrumento que mede a velocidade dos ventos - da Terceira Ponte marcou velocidade de 87,68 km/h. Apesar disso, o tráfego não precisou ser interrompido. A RodoSol, concessionária que administra a via, registra informações, em tempo real, sobre as condições do vento na Terceira Ponte e alerta aos condutores quando a velocidade está acima da média, através do painel de mensagem variável instalado na ponte, reforçando a importância da redução da velocidade. Em toda sua história, a Terceira Ponte só foi fechada uma vez. É o que explica o diretor-presidente da RodoSol, Geraldo Dadalto, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
A única vez que a Terceira Ponte foi fechada foi em novembro de 2010, devido a ventos fortes e, mesmo assim, de forma preventiva, sem que houvesse real comprometimento da segurança dos usuários, conta Dadalto. Na ocasião, os ventos atingiram velocidade superior a 119 km/h e trouxeram uma série de danos na Grande Vitória. Por isso, houve a opção pela interrupção do tráfego, mesmo tecnicamente não havendo risco. Para que a ponte seja fechada vários fatores são levados em consideração, como velocidade e direção dos ventos, chuvas e visibilidade nas pistas.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Geraldo Dadalto - 28-09-21.mp3

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