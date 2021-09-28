Terceira Ponte só foi fechada devido a fortes ventos uma única vez na história

Na última semana, em meio ao alerta de vendaval emitido pela Marinha, o anemômetro - instrumento que mede a velocidade dos ventos - da Terceira Ponte marcou velocidade de 87,68 km/h. Apesar disso, o tráfego não precisou ser interrompido. A RodoSol, concessionária que administra a via, registra informações, em tempo real, sobre as condições do vento na Terceira Ponte e alerta aos condutores quando a velocidade está acima da média, através do painel de mensagem variável instalado na ponte, reforçando a importância da redução da velocidade. Em toda sua história, a Terceira Ponte só foi fechada uma vez. É o que explica o diretor-presidente da RodoSol, Geraldo Dadalto, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!