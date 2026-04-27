Terceira Ponte: como são feitos os atendimentos em dias de ocorrências no trânsito

Na última semana, sete ocorrências (incluindo dois acidentes e panes de véiculos) foram registradas numa única manhã na Terceira Ponte e complicaram o trânsito na região dos acessos à ponte em Vila Velha. A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb) informou que "sete ocorrências foram registradas na Terceira Ponte, nos dois sentidos, na manhã desta quarta-feira (22). Dois acidentes, sem vítimas, e cinco veículos que sofreram pane", informou.
A Ceturb-ES informa que "em outubro de 2025 disponibilizou acesso a algumas das câmeras de monitoramento da Terceira Ponte, visando facilitar a comunicação e o conhecimento aos usuários, sobre eventuais impactos no fluxo do trânsito decorrentes de ocorrências, possibilitando a adoção de rotas alternativas. Além disso, a Companhia esclarece que está em andamento o processo para a licitação de painéis eletrônicos que serão instalados em substituição aos antigos, visando cientificar aos usuários da Terceira Ponte sobre ocorrências em andamento", explica.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica como são realizados os atendimentos em dias de ocorrência. Ouça a conversa completa!
