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Cidades

Terceira Ponte: melhorias devem ser feitas num prazo de até 30 dias

Representantes da 13ª Promotoria Cível de Vitória, da Semobi e da Rodosol realizaram vistoria e identificaram problemas no local

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 set 2023 às 11:50
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha
Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Semobi/Governo ES
Um prazo de 30 dias foi dado à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) para que promova os reparos na ciclovia e na pista da Terceira Ponte. Os problemas já haviam sido alvo de uma notificação recomendatória do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no dia 13 de setembro. No documento, foram apontados 12 problemas na obra realizada na ponte e ciclovia. Na manhã da última quarta-feira (20), ocorreu uma vistoria no local. Em entrevista à CBN Vitória, o promotor Pedro Ivo de Souza, da 13ª Promotoria Cível de Vitória, detalha o que precisa ser melhorado. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Ivo De Sousa - 22-09-23.mp3

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