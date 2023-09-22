Terceira Ponte: melhorias devem ser feitas num prazo de até 30 dias

Um prazo de 30 dias foi dado à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) para que promova os reparos na ciclovia e na pista da Terceira Ponte. Os problemas já haviam sido alvo de uma notificação recomendatória do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no dia 13 de setembro. No documento, foram apontados 12 problemas na obra realizada na ponte e ciclovia. Na manhã da última quarta-feira (20), ocorreu uma vistoria no local. Em entrevista à CBN Vitória, o promotor Pedro Ivo de Souza, da 13ª Promotoria Cível de Vitória, detalha o que precisa ser melhorado.