Terceira Ponte: faixas de moto separadas conforme meio de pagamento a partir da próxima semana

Atenção, motociclistas! A partir da próxima segunda-feira (20), a concessionária Rodosol passa a fazer um teste que divide as duas cabines exclusivas para motos na Terceira Ponte de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo usuário. Ao acessar as faixas, o motociclista será orientado por meio de sinalização vertical e horizontal para a cabine destinada à forma de pagamento de sua preferência. Segundo a concessionária, a faixa 1 será direcionada ao pagamento por meio de cartão de débito por aproximação ou Pix. Já a faixa 2 será para pagamento em dinheiro ou pelo app Sem Parar Pay. A Rodosol informa que o motociclista que entrar na faixa que não é destinada à sua forma de pagamento, deverá retornar e acessar a faixa correta. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, detalha as mudanças.