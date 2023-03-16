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Mobilidade

Terceira Ponte: faixas de moto separadas conforme meio de pagamento a partir da próxima semana

Ouça detalhes na entrevista com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto

Publicado em 16 de Março de 2023 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2023 às 10:48
Movimentação de veículos na Terceira Ponte
Movimentação de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção, motociclistas! A partir da próxima segunda-feira (20), a concessionária Rodosol passa a fazer um teste que divide as duas cabines exclusivas para motos na Terceira Ponte de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo usuário. Ao acessar as faixas, o motociclista será orientado por meio de sinalização vertical e horizontal para a cabine destinada à forma de pagamento de sua preferência. Segundo a concessionária, a faixa 1 será direcionada ao pagamento por meio de cartão de débito por aproximação ou Pix. Já a faixa 2 será para pagamento em dinheiro ou pelo app Sem Parar Pay. A Rodosol informa que o motociclista que entrar na faixa que não é destinada à sua forma de pagamento, deverá retornar e acessar a faixa correta. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, detalha as mudanças. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Geraldo Dadalto - 16-03-23.mp3
Ainda, de acordo com a Rodosol, "a iniciativa de separação das cabines por meios de pagamento é em atendimento à demanda dos próprios motociclistas e tem como objetivo oferecer maior agilidade na passagem pelo pedágio, já que pagar em dinheiro ou pelo Sem Parar Pay demanda menos tempo do que o pagamento com cartão de débito e Pix". 

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