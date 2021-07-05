Terceira Ponte: estruturas metálicas começam a ser instaladas nas próximas semanas

Imagem de drone da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Os materiais que serão utilizados nas obras de ampliação da Terceira Ponte começaram a chegar ao Estado na última semana. Segundo o governo estadual, serão 150 carretas, transportando quase três mil toneladas de estrutura metálica que serão montadas no pátio do DER, localizado em Cariacica e depois transportadas até a Terceira Ponte, para serem fixadas à estrutura de concreto. De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, nas próximas semanas as estruturas metálicas já começarão ser instaladas. Todo este trabalho será feito durante noite e madrugada, entre 22 horas e 5 horas, em dias de semana e com previsão de término em maio do ano que vem.

As estruturas metálicas serão fixadas nas laterais da ponte para a implantação de ciclovia e barreira de proteção ao suicídio. Além disso, a capacidade de trânsito da ponte será aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas. Desse modo, a ponte passará a contar com três faixas em cada sentido.

A estrutura que será anexada à ponte nos dois sentidos como forma de impedir o suicídio, contará com uma grade antiescalada para a proteção, com altura de três metros e uma pista de ciclovia, com pavimento asfáltico de três metros de largura.

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha.

Para a inclusão das novas faixas na Terceira Ponte, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.

[fonte: governo do ES]