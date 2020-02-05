Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PEDÁGIO

Terceira Ponte e Rodovia do Sol podem aceitar outros TAG's

Consulta pública foi aberta para definir mudança no sistema de cobrança automática do sistema RodoSol

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:04

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

05 fev 2020 às 17:04
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) abriu uma consulta pública para tratar da mudança no modelo de TAG's no pedágio do sistema RodoSol, composto por Terceira Ponte e Rodovia do Sol. A mudança beneficiaria os motoristas, que teriam mais opções na hora de contratar o serviço de cobrança automática do tarifa. Atualmente, o equipamento usado no trecho concedido à RodoSol reconhece apenas um TAG pela frequência.
A troca possibilitaria ao usuário utilizar um TAG que também é aceito em outros pedágios, como as cabines da BR-101. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Estrutura Viária da Arsp, Kátia Muniz Côco, explicou que, após a consulta, há um prazo para uma decisão da agência. Com essa definição, são 4 meses para a abertura do mercado para outros TAG's. Os usuários do sistema RodoSol teriam 2 anos para mudarem de TAG e se adaptarem a mudança. Confira! 
Entrevista - Lucas Valadão - Catia Muniz - 05-02-20
A população pode opinar na consulta pública até o dia 14 de fevereiro, no site da Arsp.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados