Terceira Ponte e Rodovia do Sol podem aceitar outros TAG's

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) abriu uma consulta pública para tratar da mudança no modelo de TAG's no pedágio do sistema RodoSol, composto por Terceira Ponte e Rodovia do Sol. A mudança beneficiaria os motoristas, que teriam mais opções na hora de contratar o serviço de cobrança automática do tarifa. Atualmente, o equipamento usado no trecho concedido à RodoSol reconhece apenas um TAG pela frequência.

A troca possibilitaria ao usuário utilizar um TAG que também é aceito em outros pedágios, como as cabines da BR-101. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Estrutura Viária da Arsp, Kátia Muniz Côco, explicou que, após a consulta, há um prazo para uma decisão da agência. Com essa definição, são 4 meses para a abertura do mercado para outros TAG's. Os usuários do sistema RodoSol teriam 2 anos para mudarem de TAG e se adaptarem a mudança. Confira!