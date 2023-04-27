Terceira Ponte: como ficarão as faixas de circulação e velocidade das vias

No último mês de março, em entrevista à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande explicou que a entrega da obra de ampliação da Terceira Ponte está prevista para o primeiro semestre deste ano. É quando a ponte deve passar a ter três faixas em cada sentido, além da nova ciclovia. Desde julho de 2021, quando as obras começaram, a Terceira Ponte ganhou uma nova barreira de proteção e uma ciclovia. Para a inclusão das novas faixas, foi construída uma nova barreira de proteção lateral. Além disso, haverá uma adequação na largura das pistas existentes. Com isso, as faixas ficarão mais estreitas. Deixam o padrão de largura de rodovia para avenida urbana. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto.