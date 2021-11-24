Terceira Ponte: ciclovia começa a receber o concreto no piso

Movimentação de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta terça-feira (23) teve início a concretagem do piso da ciclovia que será feita na Terceira Ponte. As obras nas estruturas laterais começaram em julho deste ano, com a montagem da plataforma que funciona como andaime para execução dos trabalhos. Com parte da estrutura metálica da ciclovia já fixada, têm início os serviços de concretagem do piso da ciclovia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalha o andamento das obras.

Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha", detalha. Ouça as explicações completas!

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Ampliação da capacidade

Além da ciclovia, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.