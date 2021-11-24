Terceira Ponte: ciclovia começa a receber o concreto no piso

Nesta terça-feira (23) teve início a concretagem do piso da ciclovia que será feita na Terceira Ponte. As obras nas estruturas laterais começaram em julho deste ano, com a montagem da plataforma que funciona como andaime para execução dos trabalhos. Com parte da estrutura metálica da ciclovia já fixada, têm início os serviços de concretagem do piso da ciclovia. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalha o andamento das obras.
Próximo ao vão central, a estrutura da ciclovia terá um alargamento chegando a seis metros e funcionará como uma espécie de mirante. Neste ponto, parte da grade antiescalada será substituída por vidro. As pistas da ciclovia serão de sentido único: uma para Vitória e uma para Vila Velha", detalha. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 24-11-21.mp3
Ampliação da capacidade
Além da ciclovia, a Terceira Ponte ganhará mais uma faixa em cada sentido, ficando com seis faixas no total. Assim, a capacidade de fluxo de veículos na ponte será aumentada em torno 40%. Hoje, a ponte tem quatro pistas, sendo duas para cada sentido.
Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes ficarão mais estreitas e as proteções central e laterais também serão estreitadas. As pistas laterais serão de uso exclusivo de transporte coletivo e passarão a ter 3,10 metros cada. Já as pistas no meio serão para automóveis e terão 2,80 metros cada. A simulação do projeto mostrou eficiência e melhoria do trânsito em todos os horários.