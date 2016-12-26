Terceira licitação do Cais das Artes sai até o fim de março

O Cais das Artes, com obra em curso ao lado da Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, terá sua terceira licitação lançada pelo Governo do Estado em 2017. A perspectiva é que o lançamento seja realizado até o fim do mês de março, após ajustes técnicos – referentes ao projeto estrutural – que serão iniciados neste mês de janeiro, de acordo com o secretário de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli. Ele evitou estimar, também de forma mais precisa, o valor final da obra. O secretário foi mais um dos convidados na série de entrevistas “Retrospectiva 2016”, promovida pela Rádio CBN Vitória, que discute assuntos relacionados à política, economia, meio ambiente e que, na tarde desta segunda-feira (26), cedeu espaço às obras públicas

(ouça abaixo na íntegra)

“Sobre valor da obra nós preferimos não adiantar nada, para que isso não se torne uma polêmica. O que tínhamos orçado do projeto original era algo em torno de R$ 80 milhões. No trabalho atual teremos alguma atualização monetária, mas não deve ficar muito acima do que já havia sido previsto quando a obra foi lançada”, declarou em entrevista ao programa CBN Cotidiano.

A obra da área cultural – com museu, teatro e outros espaços – começou em 2010, mas a construtora faliu e o contrato foi rescindido em 2012. Em maio de 2013 o trabalho foi retomado após nova licitação e seguiu até maio de 2015, quando sofreu uma nova paralisação. Após isso, houve retorno em julho daquele ano, mas apenas por 15 dias. Em novembro do ano passado, o governo anunciou uma nova licitação para contratar uma terceira empresa, após o consórcio contratado não comprar itens pelos quais recebeu um adiantamento.

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Leitão da Silva

Ruy Carnelli falou ainda sobre o andamento das obras da Avenida Leitão da Silva, prometida para ser entregue no primeiro semestre de 2018. No entanto, para o chefe de pasta no governo, muitos motorista terão a sensação de que a obra estará concluída com antecedência. “Já no no segundo semestre de 2017 ela (avenida) estará em uma condição de trafegabilidade muito melhor. Teremos um belo panorama de como a obra ficará concluída”, declarou otimista.