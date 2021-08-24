"Terceira dose para idosos é mais urgente do que antecipar imunização de adolescentes"

Nos últimos dias tem sido destaque a informação de que embora o avanço da vacinação contra covid no país traga sinais de esperança, a ainda baixa cobertura vacinal - com duas doses - e a circulação da variante delta do coronavírus, mais contagiosa, tem chamado a atenção de especialistas da área médica. Uma das referências nos estudos do coronavírus, o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Julio Croda, explica, por exemplo, que o aumento das internações de pessoas acima de 80 anos torna imperativo aplicar uma dose de reforço nessa população, a primeira que foi vacinada no país, junto com os profissionais de saúde. Croda defende que a dose de reforço para os idosos seja priorizada.