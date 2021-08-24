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Vacina contra a Covid-19

"Terceira dose para idosos é mais urgente do que antecipar imunização de adolescentes"

Quem alerta é o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Julio Croda

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 ago 2021 às 11:30
Ampola das vacinas Coronavac, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19
Ampola das vacinas Coronavac, AstraZeneca/Fiocruz e Cominarty/Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Nos últimos dias tem sido destaque a informação de que embora o avanço da vacinação contra covid no país traga sinais de esperança, a ainda baixa cobertura vacinal - com duas doses - e a circulação da variante delta do coronavírus, mais contagiosa, tem chamado a atenção de especialistas da área médica. Uma das referências nos estudos do coronavírus, o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Julio Croda, explica, por exemplo, que o aumento das internações de pessoas acima de 80 anos torna imperativo aplicar uma dose de reforço nessa população, a primeira que foi vacinada no país, junto com os profissionais de saúde. Croda defende que a dose de reforço para os idosos seja priorizada. 
E em relação à vacinação de adolescentes, Julio Croda explica que é importante entender que o contexto de alguns estados é de aceleração da delta, com aumento de hospitalizações e óbitos em um público que não é de crianças e adolescentes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Croda - 24-08-21.mp3

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