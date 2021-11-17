Terceira dose da vacina poderá ser aplicada em idosos com intervalo de apenas 90 dias

Os idosos com mais de 60 anos no Espírito Santo poderão se vacinar contra a Covid em um intervalo de apenas 90 dias entre a Dose 2 e a aplicação da Dose 3. O esquema inicialmente anunciado pelo Ministério da Saúde era de cinco meses entre uma dose e outra. Este intervalo, no entanto, prevalecerá para quem tem entre 18 e 59 anos e que passa também a ter direito a dose de reforço. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica as mudanças.