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Contra a Covid

Terceira dose da vacina poderá ser aplicada em idosos com intervalo de apenas 90 dias

Já para quem tem entre 18 e 59 anos, a D3 será aplicada com intervalo de cinco meses no ES

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2021 às 11:48
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Os idosos com mais de 60 anos no Espírito Santo poderão se vacinar contra a Covid em um intervalo de apenas 90 dias entre a Dose 2 e a aplicação da Dose 3. O esquema inicialmente anunciado pelo Ministério da Saúde era de cinco meses entre uma dose e outra. Este intervalo, no entanto, prevalecerá para quem tem entre 18 e 59 anos e que passa também a ter direito a dose de reforço. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explica as mudanças. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 17-11-21.mp3

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