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Entenda!

Terapeutas, guias ou de assistência: saiba as diferenças dos cães de serviços!

Ouça entrevista com a a médica veterinária e especialista em Intervenção Assistida por Animais, Fernanda de Toledo Vieira

Publicado em 23 de Junho de 2025 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 jun 2025 às 11:27
Cão de serviço
Cão de serviço Crédito: Pixabay
Mais do que melhores amigos do homem, os cachorros também pode "auxiliar" os seus tutores! Isso porque os pets podem desempenhar funções importantíssimas como as de cães terapeutas, cães-guia ou até de cães de assistência. Além da boa companhia, os animais contribuem para a saúde física e emocional das pessoas. Em entrevista à CBN Vitória, a médica veterinária, professora universitária e especialista em Intervenção Assistida por Animais, Fernanda de Toledo Vieira, diferencia cada função e explica como os animais podem ser integrados a tratamentos médicos e terapias. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fernanda de Toledo Vieira -23-06-25.mp3
Cão-guia - pessoas com deficiência visual
Cão de assistência - deficiências físicas, TEA, etc.
Cão terapeuta - Intervenção Assistida por Animais

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