Terapeutas, guias ou de assistência: saiba as diferenças dos cães de serviços!

Mais do que melhores amigos do homem, os cachorros também pode "auxiliar" os seus tutores! Isso porque os pets podem desempenhar funções importantíssimas como as de cães terapeutas, cães-guia ou até de cães de assistência. Além da boa companhia, os animais contribuem para a saúde física e emocional das pessoas. Em entrevista à CBN Vitória, a médica veterinária, professora universitária e especialista em Intervenção Assistida por Animais, Fernanda de Toledo Vieira, diferencia cada função e explica como os animais podem ser integrados a tratamentos médicos e terapias. Ouça a conversa completa!