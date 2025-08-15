Tentativas de fraudes digitais crescem em 31,9% no ES

O Espírito Santo chamou atenção em abril de 2025 ao registrar o maior crescimento proporcional de tentativas de fraude digital. Segundo dados do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, o Estado contabilizou 19.978 ataques barrados no mês, um salto de 31,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais liderem em números absolutos, o primeiro lugar no ranking dos Estados do Sudeste é dos capixabas. As tentativas aumentam e as formas de abordagem também: supostos e-mails da Receita Federal indicando CPF suspenso, falsa multa de trânsito, cobrança de taxa inexistentes... Em entrevista à CBN Vitória, o gerente executivo de Ciência de Dados da Serasa Experian, Alexandre Nery, comenta esse crescimento no país e aponta como a população e as empresas podem se proteger. Ouça a conversa completa!