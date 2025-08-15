Tentativas de fraudes digitais crescem em 31,9% no ES

O Espírito Santo chamou atenção em abril de 2025 ao registrar o maior crescimento proporcional de tentativas de fraude digital. Segundo dados do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, o Estado contabilizou 19.978 ataques barrados no mês, um salto de 31,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais liderem em números absolutos, o primeiro lugar no ranking dos Estados do Sudeste é dos capixabas. As tentativas aumentam e as formas de abordagem também: supostos e-mails da Receita Federal indicando CPF suspenso, falsa multa de trânsito, cobrança de taxa inexistentes... Em entrevista à CBN Vitória, o gerente executivo de Ciência de Dados da Serasa Experian, Alexandre Nery, comenta esse crescimento no país e aponta como a população e as empresas podem se proteger. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevistado Fernanda Queiroz - Alexandre Nery - 15-08-25.mp3
Faixas etárias:
- Adultos economicamente ativos continuam sendo foco principal:
36 a 50 anos: 33% das ocorrências
26 a 35 anos: 26,3%
Até 25 anos: 15%
Crescimento proporcional mais alto entre jovens até 25 anos (+50,2%)
Setores mais visados:
- Bancos e Cartões: 54,2% das tentativas (+32,9% vs. abril/2024)
- Serviços: 30,9% (+23,9%)
- Financeiras: 7,2% (+19%)
- Telefonia: 5,8% (+61,1%) – maior crescimento anual
- Varejo: 1,9% (+9,5%)
Modalidades:
- Inconsistências cadastrais: 52,1% (divergência em CPF, nome, endereço, telefone)
- Autenticidade de documentos e verificação biométrica: 39,9%
- Comportamentos suspeitos em dispositivos: 8%
Prevenção:
Para consumidores:
- Proteger documentos, celular e cartões com senhas fortes.
- Desconfiar de ofertas muito abaixo do mercado.
- Evitar clicar em links ou arquivos suspeitos.
- Cadastre chaves Pix apenas em canais oficiais.
- Não fornecer senhas fora do site ou aplicativo oficial do banco.
- Confirmar transferências com contato direto da pessoa.
- Monitorar CPF frequentemente para identificar fraudes.
Para empresas:
- Investir em tecnologias de prevenção à fraude.
- Implementar prevenção em camadas no ambiente digital.
- Garantir qualidade e veracidade dos dados.
- Entender o perfil do usuário e minimizar pontos de fricção.
- Utilizar prevenção à fraude como alavanca para gerar receita e experiência segura.