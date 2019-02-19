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Tenente-coronel explica a funcionalidade do alvará Corpo de Bombeiros

O Tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, explica na Rádio CBN Vitória a funcionalidade do alvará, como proceder para requisitar o documento e a importância de que as edificações estejam regularizadas para prevenir acidentes graves

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 17:44

Publicado em 

19 fev 2019 às 17:44
Desde 1978, é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros do Estado, o dever de estudar, analisar e fiscalizar todo o serviço de segurança das pessoas e de seus bens, contra incêndio e pânico. Em Vitória existem 171 prédios públicos sem alvará do Corpo de Bombeiros para funcionamento, a Prefeitura de Vitória recorreu à Justiça pedindo um ano para resolver a situação. No exercício da fiscalização, os bombeiros podem aplicar as seguintes penalidades: multa entre R$ 100 a 40 mil reais, interdição de edificação ou área de risco, embargo de local em construção ou reforma entre outros.
O Tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, responsável pelas ocorrências de Vitória e Vila Velha, explica na Rádio CBN a funcionalidade do alvará, como proceder para requisitar o documento e a importância de que as edificações estejam regularizadas para prevenir acidentes graves.
Entrevista - John Gomes - Scharlyston Martins de Paiva - 19-02-19.mp3

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