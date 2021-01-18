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COVID-19 NO ES

Tendência é aumento da taxa de transmissão, aponta diretor do IJSN

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 11:46

Publicado em 

18 jan 2021 às 11:46
Dados atualizados da taxa de transmissão do ES na semana do Natal Crédito: Instituto Jones dos Santos Neves
A taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus no Espírito Santo ficou em 0,84 na semana do dia 25 de dezembro. Na prática, isso significa que cada 100 pessoas contaminam outras 84. Segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, houve crescimento da taxa em relação a semana anterior. Em entrevista à CBN Vitória, ele afirmou que os dados ainda não consolidados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) indica uma estabilidade do Rt na semana seguinte com tendência de aumento da transmissão. Ouça o panorama completo da covid-19 no Estado:
Entrevista - Patricia Vallim - Pablo Lira - 18-01-21.mp3

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