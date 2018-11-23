Tendas só poderão ser usadas nas praias de Guarapari no Ano Novo

Um decreto da prefeitura de Guarapari, deste mês de novembro, estabelece a proibição na colocação de tendas, barracas e gazebos nas faixas de areia e sobre o calçadão das praias da cidade. O decreto, entretanto, permite a colocação de tendas, para uso próprio, somente na virada do ano, desde que o interessado possua licença da prefeitura. Segundo a secretária de Postura e Trânsito de Guarapari, Cláudia Martins, o objetivo da proibição é que as praias possam se tornar espaços democráticos e que se possa inibir as ocupações das praias.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Cláudia Martins - 23-11-18

PREFEITURAS DA GRANDE VITÓRIA:

VILA VELHA: No verão, não haverá restrições, porém a fiscalização será intensificada pela Prefeitura de Vila Velha, em toda orla do município. Nas próximas semanas (a data ainda não foi definida), técnicos da administração municipal irão se reunir com comerciantes ambulantes para efetivar o ordenamento do litoral durante o verão.

No Ano Novo: A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu), publicou, na última quarta-feira (14), o edital de convocação nº 0003/2018 Réveillon 2018/2019 que disponibilizará 300 vagas para tendas ao longo da orla. As inscrições para instalação de tendas particulares terão início a partir do próximo dia 3. Ao todo, serão disponibilizadas 300 vagas da Praia da Costa até Ponta da Fruta. Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para solicitar uma vaga. As inscrições deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, na Coordenação de Posturas Municipais, localizada na Avenida Muqui, nº 268, Praia de Itaparica. O preenchimento das vagas será feito até atingir o limite estabelecido. Para efetuar a inscrição, o cidadão deverá comparecer pessoalmente, munido de cópias simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de pagamento da taxa expedida pela Prefeitura no valor de R$ 104,80 (cento e quatro reais e oitenta centavos).

SERRA: Sobre o Ano Novo: Para se manter dentro das regras, é preciso que os responsáveis instalem apenas tendas brancas e levem bebidas de porte pequeno. Além disso, o equipamento deve ser instalado no dia 31 e deve ser retirado até às 8 horas do dia 1º. Além disso, é preciso ter autorização da prefeitura. Os interessados podem dar entrada gratuitamente na licença para a instalação de tendas na orla do município serrano. Os pedidos devem ser feitos no Protocolo Geral, que fica localizado na sede da prefeitura, entre os dias 3 e 21 de dezembro.

VITÓRIA: Sobre o Ano Novo: A Prefeitura de Vitória informa que as regras para a reserva dos 461 espaços para tendas no Réveillon na Praia de Camburi serão divulgadas em breve por edital.