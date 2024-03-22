Temporal: risco grande nesta sexta-feira (22) para cidades do Sul do ES

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) informou que há grande probabilidade de temporal para cidades localizadas no Sul do Espírito Santo e parte das regiões Serrana e Caparaó. O alerta tem início para a tarde e noite desta sexta-feira (22) e madrugada deste sábado (23), conforme explica em entrevista à CBN Vitória, a Major Fabiane Cruz, chefe do Departamento de Integração da Coordenaria Estadual e Proteção da Defesa Civil.