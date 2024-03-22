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Chuva

Temporal: risco grande nesta sexta-feira (22) para cidades do Sul do ES

Ouça entrevista com a Major Fabiane Cruz, chefe do Departamento de Integração da Coordenaria Estadual e Proteção da Defesa Civil

Publicado em 22 de Março de 2024 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2024 às 11:52
Inmet emitiu três alertas diferentes para o Espírito Santo
Inmet emitiu três alertas diferentes para o Espírito Santo Crédito: Inmet
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) informou que há grande probabilidade de temporal para cidades localizadas no Sul do Espírito Santo e parte das regiões Serrana e Caparaó. O alerta tem início para a tarde e noite desta sexta-feira (22) e madrugada deste sábado (23), conforme explica em entrevista à CBN Vitória, a Major Fabiane Cruz, chefe do Departamento de Integração da Coordenaria Estadual e Proteção da Defesa Civil. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Major Fabiane Cruz - 22-03-24

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