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Comportamento

Temporada de verão: como ser um bom hóspede e anfitrião?

Ouça a participação da consultora Luciana Almeida

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 dez 2022 às 10:48
Hóspede
Hóspede Crédito: Freepik
O fim do ano, claro, é um período de confraternizações e de reunir a família. Por outro lado, também já estamos na temporada de verão e de forma recorrente aparecem convites para passar uns dias, um fim de semana, na casa de praia de algum conhecido, familiar. E, afinal, como ser um bom hóspede ou anfitrião a depender da sua posição? O que não fazer para evitar "micos" e gafes? Quem nos ajuda na tarefa é a consultora de comportamento Luciana Almeida. 
Entrevista - Fernanda Queiroz -Luciana Almeida - 30-12-22.mp3

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