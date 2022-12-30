Temporada de verão: como ser um bom hóspede e anfitrião?

O fim do ano, claro, é um período de confraternizações e de reunir a família. Por outro lado, também já estamos na temporada de verão e de forma recorrente aparecem convites para passar uns dias, um fim de semana, na casa de praia de algum conhecido, familiar. E, afinal, como ser um bom hóspede ou anfitrião a depender da sua posição? O que não fazer para evitar "micos" e gafes? Quem nos ajuda na tarefa é a consultora de comportamento Luciana Almeida.