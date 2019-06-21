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TEMPERATURA

Temporada de Inverno será de pouca chuva para o Espírito Santo

Ouça o detalhamento com a meteorologista do Instituto Climatempo, Aline Tochio

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 10:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2019 às 10:13
Inverno do Espírito Santo será de tempo seco, em virtude da presença do fenômeno El Niño, que irá desviar as frentes frias para o mar. A queda de temperatura, comum no inverno, não será tão marcante, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Climatempo, Aline Tochio. 
Para esta sexta-feira (21), início do Inverno, a previsão é de um dia mais frio e com chuva. Em Venda Nova do Imigrante, a temperatura pela manhã chegou a mínima a 13º. A frente fria que chega com o inverno permanece no Estado até domingo (23). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aline Tochio - 21-06-19

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