Temporada de Inverno será de pouca chuva para o Espírito Santo

Inverno do Espírito Santo será de tempo seco, em virtude da presença do fenômeno El Niño, que irá desviar as frentes frias para o mar. A queda de temperatura, comum no inverno, não será tão marcante, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Climatempo, Aline Tochio.

Para esta sexta-feira (21), início do Inverno, a previsão é de um dia mais frio e com chuva. Em Venda Nova do Imigrante, a temperatura pela manhã chegou a mínima a 13º. A frente fria que chega com o inverno permanece no Estado até domingo (23).