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Litoral Capixaba

Temporada de espetáculo das Jubartes deve bater recorde este ano no ES

AS baleias são avistadas entre junho e novembro, período em que vêm às águas capixabas para se reproduzirem

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2021 às 12:32
Expedição observou baleias-jubarte no litoral capixaba - 15/08/2021
Expedição observou baleias-jubarte no litoral capixaba - 15/08/2021 Crédito: Leonardo Merçon/Projeto Amigos da Jubarte
Estamos em plena temporada de baleias-jubarte nas águas do Espírito Santo! Nessas 12 semanas de expedições até agora, os animais deram um "show", em uma das melhores temporadas de observações, com as baleias-jubartes bem perto das embarcações de pesquisa e turismo, dando seus saltos. No Espírito Santo, as baleias jubarte são encontradas entre junho e novembro, período em que elas vêm às águas capixabas para se reproduzirem. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do projeto Amigos da Jubarte e Jubarte.Lab, Thiago Ferrari, fala sobre a temporada deste ano. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thiago Ferrari - 19-08-21.mp3

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