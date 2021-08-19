Temporada de espetáculo das Jubartes deve bater recorde este ano no ES

Estamos em plena temporada de baleias-jubarte nas águas do Espírito Santo! Nessas 12 semanas de expedições até agora, os animais deram um "show", em uma das melhores temporadas de observações, com as baleias-jubartes bem perto das embarcações de pesquisa e turismo, dando seus saltos. No Espírito Santo, as baleias jubarte são encontradas entre junho e novembro, período em que elas vêm às águas capixabas para se reproduzirem. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do projeto Amigos da Jubarte e Jubarte.Lab, Thiago Ferrari, fala sobre a temporada deste ano. Acompanhe!