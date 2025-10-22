Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Tempo prolongado de menstruação ao longo da vida pode elevar risco de câncer de mama, alerta especialista
Saúde

Tempo prolongado de menstruação ao longo da vida pode elevar risco de câncer de mama, alerta especialista

Ouça entrevista com o médico oncologista clínico, Fernando Zamprogno

Publicado em 22 de Outubro de 2025 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 out 2025 às 11:06
Câncer de mama; Outubro Rosa
Câncer de mama; Outubro Rosa Crédito: Pixabay
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 novos casos no Brasil de câncer de mama. No Espírito Santo, a estimativa é de 900 novos casos por ano durante o mesmo período. Entre os fatores de risco, estão a obesidade, o sedentarismo e tempo de exposição hormonal.
A quantidade de ciclos menstruais que uma mulher tem ao longo da vida pode elevar o risco de desenvolver câncer de mama. O alerta é do oncologista clínico Fernando Zamprogno, que explica que quanto mais cedo ocorre a primeira menstruação e mais tarde a menopausa, maior é o tempo de exposição da mama aos hormônios femininos e, consequentemente, o risco de desenvolvimento de tumores.
Neste mês, a CBN Vitória adere à campanha Outubro Rosa e conversa com especialistas em câncer de mama. Ouça a conversa completa e entenda como o histórico menstrual pode aumentar o risco de desenvolver a doença!
Entrevista Fernanda Queiroz - Dr. Fernando Zamprogno - 23.45s - 22-10-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados