Tempo prolongado de menstruação ao longo da vida pode elevar risco de câncer de mama, alerta especialista

Câncer de mama; Outubro Rosa Crédito: Pixabay

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 novos casos no Brasil de câncer de mama. No Espírito Santo, a estimativa é de 900 novos casos por ano durante o mesmo período. Entre os fatores de risco, estão a obesidade, o sedentarismo e tempo de exposição hormonal.

A quantidade de ciclos menstruais que uma mulher tem ao longo da vida pode elevar o risco de desenvolver câncer de mama. O alerta é do oncologista clínico Fernando Zamprogno, que explica que quanto mais cedo ocorre a primeira menstruação e mais tarde a menopausa, maior é o tempo de exposição da mama aos hormônios femininos e, consequentemente, o risco de desenvolvimento de tumores.

Neste mês, a CBN Vitória adere à campanha Outubro Rosa e conversa com especialistas em câncer de mama. Ouça a conversa completa e entenda como o histórico menstrual pode aumentar o risco de desenvolver a doença!