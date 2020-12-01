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Tempo para registro de veículos novos cai de 48 horas para segundos

Ouça as explicações do diretor-geral do Detran-ES, Gilvaldo Vieira

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2020 às 12:18
O Detran automatizou o registro de veículos novos com a disponibilidade de um novo sistema, desenvolvido pela Prodest, criado para reduzir o tempo de duração do procedimento de registro, que contempla abertura do processo, auditoria dos documentos e a liberação do código para emplacamento. Com o "Registra Fácil", nome da tecnologia, a promessa é que a duração do processo seja reduzida de 48 horas para alguns segundos. Em entrevista nesta terça-feira (01) à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Gilvaldo Vieira, explica o novo serviço.
O registro de veículos novos representa cerca de 16% dos serviços de transferência realizados pelo órgão, totalizando uma média de 6.200 processos mensais. O sistema vai dispensar a necessidade de apresentar documentos de identificação, comprovante de endereço e requerimento. Ao adquirir o veículo zero quilômetro na montadora, concessionária ou revendedora, o novo proprietário poderá realizar o registro do veículo por meio do despachante ou, ainda, agendar o atendimento em uma unidade do Detran-ES pelo site www.agendamento.es.gov.br.
Será necessário apresentar apenas a Nota Fiscal emitida pela concessionária ou revenda. O sistema irá preencher automaticamente os dados do veículo como chassi, marca, modelo, cor e motor informados e conferir de forma automatizada e em segundos com os dados na base da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e na Base de índice Nacional (BIN), o banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
O interessado emitirá o Documento Único de Arrecadação (DUA) da taxa do serviço e receberá um SMS com o número do processo e a placa do veículo para estampagem por uma estampadora de placas credenciada ao Detran-ES, que poderá fazer a instalação na própria concessionária. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 01-12-20

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