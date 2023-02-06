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Economia

Tempo médio para abertura de empresas em Vitória é o segundo menor do Brasil

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Aracaju (SE) tem o menor tempo e Vitória está empatada com Florianópolis (SC)

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 fev 2023 às 11:33
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images
Vitória tem o segundo menor prazo do país para abertura de empresas. O tempo necessário para abrir uma empresa, ao final do terceiro quadrimestre de 2022, foi de 5 horas. Com esse resultado, a capital capixaba registrou o segundo prazo mais curto do país. Os dados fazem parte do Mapa de Empresas elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Esse tempo foi reduzido em 1 hora em relação ao segundo quadrimestre do ano. Também foi reduzido, em 18 horas, na comparação com o último quadrimestre de 2021. O tempo para abertura de empresas no País é, em média, de 1 dia. Segundo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, algumas medidas foram adotadas para dar mais agilidade ao processe de abertura. Acompanhe.
Entrevista Patricia Vallim - Lorenzo Pazolini - 06-02-23.mp3
Mapa de Empresas
  • O Mapa de Empresas é uma ferramenta disponibilizada pelo Governo Federal, que fornece indicadores relativos ao quantitativo de estabelecimentos registrados no País e ao tempo médio necessário para abertura do negócio. De acordo com o Mapa, o terceiro quadrimestre de 2022 encerrou com 20.191.290 empresas ativas, considerando matrizes, filiais e microempreendedores individuais (MEI).

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