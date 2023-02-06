Tempo médio para abertura de empresas em Vitória é o segundo menor do Brasil

Vitória tem o segundo menor prazo do país para abertura de empresas. O tempo necessário para abrir uma empresa, ao final do terceiro quadrimestre de 2022, foi de 5 horas. Com esse resultado, a capital capixaba registrou o segundo prazo mais curto do país. Os dados fazem parte do Mapa de Empresas elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Esse tempo foi reduzido em 1 hora em relação ao segundo quadrimestre do ano. Também foi reduzido, em 18 horas, na comparação com o último quadrimestre de 2021. O tempo para abertura de empresas no País é, em média, de 1 dia. Segundo o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, algumas medidas foram adotadas para dar mais agilidade ao processe de abertura. Acompanhe.