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Tempo mais seco: o que é a baixa umidade do ar que atinge o ES?

Ouça entrevista com a meteorologista do Climatempo, Alana Gabriele

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 11:43

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 ago 2024 às 11:43
ES recebe alerta de baixa umidade do ar e risco de incêndios florestais
ES recebe alerta de baixa umidade do ar e risco de incêndios florestais Crédito: Reprodução | Inmet
Nariz seco, tosse, pele ressecada e coceira nos olhos são alguns dos sintomas que os capixabas têm apresentado nos últimos dias. As condições podem parecer comuns do inverno, mas têm mais relação com os ares que sopram pelo Brasil. Isso porque a presença de uma massa de ar quente e seco no país tem causado baixa umidade relativa do ar em alguns Estados, incluindo o Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Climatempo, Alana Gabriele, explica o que é essa baixa umidade do ar e detalha a previsão para os próximos dias no Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alana Gabriele - 22-08-24.mp3

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