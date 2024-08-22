Tempo mais seco: o que é a baixa umidade do ar que atinge o ES?

Nariz seco, tosse, pele ressecada e coceira nos olhos são alguns dos sintomas que os capixabas têm apresentado nos últimos dias. As condições podem parecer comuns do inverno, mas têm mais relação com os ares que sopram pelo Brasil. Isso porque a presença de uma massa de ar quente e seco no país tem causado baixa umidade relativa do ar em alguns Estados, incluindo o Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Climatempo, Alana Gabriele, explica o que é essa baixa umidade do ar e detalha a previsão para os próximos dias no Estado. Ouça a conversa completa!