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COVID-19

Tempo fora da sala de aula terá preço alto para o aprendizado

O alerta é da professora Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Ela aponta imensos desafios para a educação em 2021

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 12:44

Publicado em 

26 dez 2020 às 12:44
Imensos. Essa foi a palavra utilizada pela diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV-CEIPE), a professora Claudia Costin, para caracterizar os desafios da educação em 2021. Em entrevista à CBN Vitória, a especialista explicou que o tempo que os alunos brasileiros passaram fora da sala de aula vai ter um preço alto para o aprendizado. E esse prejuízo só será recuperado a médio e longo prazos. Na pandemia, o ensino híbrido ainda deve ser priorizado, mas o formato das aulas presenciais e remota precisa ser aperfeiçoado. Ouça a entrevista com a jornalista Patrícia Vallim!
Entrevista - Patricia Vallim - Claudia Costin - 17.05s - 24-12-20.mp3

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