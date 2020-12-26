Tempo fora da sala de aula terá preço alto para o aprendizado

Imensos. Essa foi a palavra utilizada pela diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV-CEIPE), a professora Claudia Costin, para caracterizar os desafios da educação em 2021. Em entrevista à CBN Vitória, a especialista explicou que o tempo que os alunos brasileiros passaram fora da sala de aula vai ter um preço alto para o aprendizado. E esse prejuízo só será recuperado a médio e longo prazos. Na pandemia, o ensino híbrido ainda deve ser priorizado, mas o formato das aulas presenciais e remota precisa ser aperfeiçoado. Ouça a entrevista com a jornalista Patrícia Vallim!
Entrevista - Patricia Vallim - Claudia Costin - 17.05s - 24-12-20.mp3