Tempo fica chuvoso no ES até quinta (2); fim de semana será de sol e calor

A chuva forte que atingiu o Espírito Santo nesta segunda-feira (30) deve continuar até esta quarta (1), segundo a previsão da meteorologista do Climatempo, Maria Clara Sassaki. Segundo ela, em menos de 24 horas, choveu quase a quantidade esperada para todo o mês de agosto. As projeções apontam que, nesta quinta-feira (2), a chuva começa a perder força no Estado. Para o fim de semana e o feriado de 7 de setembro, a expectativa é de sol e calor, com máximas ultrapassando os 27 °C. Já a previsão para setembro, adianta que o mês será de chuva abaixo da média e calor acima do normal. Ouça a entrevista completa!