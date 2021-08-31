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Previsão do tempo

Tempo fica chuvoso no ES até quinta (2); fim de semana será de sol e calor

Chuva mais intensa ainda pode ocorrer entre esta terça (31) e quarta (1), mas começa a perder força na quinta (2). Ouça a previsão completa da meteorologista do Climatempo Maria Clara Sassaki

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:35

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:35
Frente fria e chuva na Grande Vitória
Frente fria e chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A chuva forte que atingiu o Espírito Santo nesta segunda-feira (30) deve continuar até esta quarta (1), segundo a previsão da meteorologista do Climatempo, Maria Clara Sassaki. Segundo ela, em menos de 24 horas, choveu quase a quantidade esperada para todo o mês de agosto. As projeções apontam que, nesta quinta-feira (2), a chuva começa a perder força no Estado. Para o fim de semana e o feriado de 7 de setembro, a expectativa é de sol e calor, com máximas ultrapassando os 27 °C. Já a previsão para setembro, adianta que o mês será de chuva abaixo da média e calor acima do normal. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Lucas Valadão - Maria Clara - 31-08-21

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