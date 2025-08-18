Tempestades e raios poderão ser monitorados em tempo real na Grande Vitória

Vitória passa a ser a primeira cidade do Espírito Santo a contar com um Centro de Monitoramento de Descargas Elétricas Atmosféricas. O sistema terá alcance de 40 quilômetros e vai acompanhar tempestades e raios em tempo real, beneficiando não apenas a Capital, mas também municípios vizinhos da Região Metropolitana. Segundo informações da administração municipal, a tecnologia, já utilizada em cidades como São Paulo, permitirá a emissão de alertas com até 20 minutos de antecedência, possibilitando ações preventivas para proteger vidas humanas e animais, além de evitar danos a patrimônios. A precisão da localização -- que indica o ponto exato da queda do raio -- também permitirá criar um histórico detalhado de incidências, fundamental para estudos e formulação de políticas públicas. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil da prefeitura de Vitória, Tarcísio Föeger, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!