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Tempestades e raios poderão ser monitorados em tempo real na Grande Vitória

Ouça entrevista com o coordenador da Defesa Civil da prefeitura de Vitória, Tarcísio Föeger

Publicado em 18 de Agosto de 2025 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2025 às 11:24
Raios atingiram toda a Grande Vitória na noite desta sexta-feira (1º)
Raios atingiram toda a Grande Vitória  Crédito: Leitor A Gazeta
Vitória passa a ser a primeira cidade do Espírito Santo a contar com um Centro de Monitoramento de Descargas Elétricas Atmosféricas. O sistema terá alcance de 40 quilômetros e vai acompanhar tempestades e raios em tempo real, beneficiando não apenas a Capital, mas também municípios vizinhos da Região Metropolitana. Segundo informações da administração municipal, a tecnologia, já utilizada em cidades como São Paulo, permitirá a emissão de alertas com até 20 minutos de antecedência, possibilitando ações preventivas para proteger vidas humanas e animais, além de evitar danos a patrimônios. A precisão da localização -- que indica o ponto exato da queda do raio -- também permitirá criar um histórico detalhado de incidências, fundamental para estudos e formulação de políticas públicas. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil da prefeitura de Vitória, Tarcísio Föeger, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Föeger -18-08-25.mp3

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