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ALERTA METEOROLÓGICO

Tempestade Tropical está em alto-mar na altura de Linhares

Segundo a Marinha, não há previsão do ciclone atingir a costa, mas efeitos serão sentidos com ondas altas, ressaca e chuva

Publicado em 25 de Março de 2019 às 12:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2019 às 12:25
Um novo alerta meteorológico da Marinha, divulgado nesta segunda-feira (25), confirma que o ciclone tropical que se formou em alto-mar no Sul da Bahia, no último sábado (23), já está passando pelo Espírito Santo. O fenômeno, batizado de Tempestade Tropical “Iba”, está localizado em alto-mar, com centro na posição geográfica 19,0ºS 037,0ºW, na altura da costa referente à cidade de Linhares (ES), e apresentando intensidade máxima dos ventos de 83 km/h.
No entanto, não há previsão de atingir a costa, mas os efeitos poderão ser sentidos no litoral do Espírito Santo, até o próximo dia 27. Há previsão de ressaca e chuva durante este período, além de ondas altas. Em entrevista à CBN Vitória, o capitão de Fragata da Marinha, Daniel Peixoto de Carvalho, alerta aos navegantes que consultem as atualizações antes de ingressarem ao mar.
Entrevista - Fernanda Queiroz - CF. Daniel Peixoto de Carvalho - 25-03-19

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