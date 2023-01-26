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Chuva no ES

Tempestade de raios no ES: entenda o fenômeno e como ele se forma

Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), Osmar Pinto Jr, fala sobre o assunto

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 14:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jan 2023 às 14:10
Meio ambiente, raio, tempestade, nuvens
Meio ambiente, raio, tempestade, nuvens Crédito: Pexels
O Espírito Santo foi atingido por 16.403 raios nas primeiras 6 horas da última terça-feira (24), o maior índice do Brasil nesse período. Durante a madrugada, uma chuva forte acompanhada de descargas elétricas chamou atenção, assustou e até acordou os capixabas. Dados levantados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) mostram que foram, em média, mais de 45 raios por minuto no Estado, durante o temporal. Somente em quatro cidades da Grande Vitória, o Elat registrou 1.071 raios, sendo que Cariacica ficou na primeira colocação. O levantamento do Elat mostra ainda que o Espírito Santo foi a unidade da federação com a maior quantidade de raios até as 6h na terça-feira (24). Ao todo, 17 Estados registraram descargas elétricas durante esse período. Mas você sabe como se formam e o que são raios? Será que é comum essa alta incidência de raios no Espírito Santo? como é calculado a incidência de raios? Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), Osmar Pinto Jr, responde essas perguntas e tira todas as dúvidas sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Osmar Pinto Jr - 26-01-23.mp3

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