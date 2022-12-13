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Tempestade de raios: conheça os riscos e como se prevenir das descargas elétricas

Quem explica é o professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ernani Vassoler Rodrigues

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2022 às 10:58
Meio ambiente, raio, tempestade, nuvens
Meio ambiente, raio, tempestade, nuvens Crédito: Pexels
Somente neste último final de semana, a Grande Vitória superou a média mensal de raios do mês inteiro. Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram registrados 4.163 raios nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. O sábado foi o dia em que as cidades da Grande Vitória mais tiveram raios. Cariacica foi a cidade com maior registro, totalizando 2.129 registros no fim de semana. Mas o que as pessoas devem fazer em dias de tempestade dentro de casa e fora? Como se prevenir de raios? Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ernani Vassoler Rodrigues, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Ernani Vassoler Rodrigues - 13-12-22.mp3

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