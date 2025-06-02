Temperaturas mais baixas: como prevenir rinite e asma nesta época do ano?

A redução da umidade do ar durante as estações de outono e inverno, que geralmente fica abaixo dos 30% nessa época do ano, aliada a condições de menor dispersão atmosférica de gases e de materiais particulados, podem levar uma maior propagação de partículas virais e bactérias, irritando vias aéreas, predispondo a quadros infecciosos.
A rinite alérgica e asma, por exemplo, são doenças inflamatórias das vias respiratórias comuns nessa época. O alerta é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI). Em entrevista à CBN Vitória, a médica Faradiba Sarquis Serpa, diretora da associação, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Vinicius Zagoto - Dra. Faradiba Sarquis Serpa - 02-06-25.mp3