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Outono e inverno

Temperaturas mais baixas: como prevenir rinite e asma nesta época do ano?

Ouça entrevista com a médica Faradiba Sarquis Serpa

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 12:11

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jun 2025 às 12:11
Gripe, pessoa gripada, Influenza
Como prevenir rinite e asma nesta época do ano Crédito: Pexels
A redução da umidade do ar durante as estações de outono e inverno, que geralmente fica abaixo dos 30% nessa época do ano, aliada a condições de menor dispersão atmosférica de gases e de materiais particulados, podem levar uma maior propagação de partículas virais e bactérias, irritando vias aéreas, predispondo a quadros infecciosos.
A rinite alérgica e asma, por exemplo, são doenças inflamatórias das vias respiratórias comuns nessa época. O alerta é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI). Em entrevista à CBN Vitória, a médica Faradiba Sarquis Serpa, diretora da associação, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Vinicius Zagoto - Dra. Faradiba Sarquis Serpa - 02-06-25.mp3

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