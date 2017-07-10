Temperaturas e chuvas neste inverno estão dentro da média da estação

A última semana ficou marcada, para os capixabas, como a de diminuição das temperaturas e recorde de tempo frio - o que alterou a rotina dos capixabas. Mas, afinal, como ficará o tempo nesta semana? O frio continuará a mexer com os moradores da Grande Vitória e interior? Acompanhe aos detalhes da previsão do tempo com o meteorologista do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), Hugo Ramos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, ele explica que olhando a média histórica de chuva e da temperatura, não há anormalidade no inverno deste ano. "Na Grande Vitória, a chuva registrada ficou levemente acima da média".