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ENTREVISTA

Temperaturas e chuvas neste inverno estão dentro da média da estação

Ouça as explicações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

Publicado em 10 de Julho de 2017 às 18:39

Publicado em 

10 jul 2017 às 18:39
A última semana ficou marcada, para os capixabas, como a de diminuição das temperaturas e recorde de tempo frio - o que alterou a rotina dos capixabas. Mas, afinal, como ficará o tempo nesta semana? O frio continuará a mexer com os moradores da Grande Vitória e interior? Acompanhe aos detalhes da previsão do tempo com o meteorologista do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), Hugo Ramos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, ele explica que olhando a média histórica de chuva e da temperatura, não há anormalidade no inverno deste ano. "Na Grande Vitória, a chuva registrada ficou levemente acima da média".
Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Hugo Ramos - 10-07-17.mp3

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