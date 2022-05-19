Temperaturas despencam no ES e mínima chega a 1,5 grau em Domingos Martins

Tempo em Nossa Senhora do Carmo, Domingos Martins Crédito: Renato Uliana I Internauta

A madrugada desta quinta-feira (19) foi a mais fria do ano, baseado nas medições das estações meteorológicas operadas pela rede de observações meteorológicas do Espírito Santo. Em relação aos possíveis recordes históricos de temperatura, constatou-se, segundo o Incaper, que na Estação Meteorológica Automática de Vitória, instalada no Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), houve o menor registro histórico desde a sua instalação, em 30/11/2006, com 11,6 °C, superando o registro de 12,0 °C ocorrido nos dias 21/08/2010 e 09/07/2011. Esse registro só não foi inferior aos 10,3 °C (recorde de temperatura mínima em Vitória), ocorrido em 21/07/1929, observado pela Estação Meteorológica Convencional, que iniciou as suas operações em 1923, e que está em funcionamento na Ilha de Santa Maria.

Em Vila Velha, na região Metropolitana, houve o menor registro histórico desde a sua instalação, em 17/02/2017, com mínima de 9,1 graus. Na região Serrana, em Venda Nova do Imigrante, a Estação Meteorológica do Inmet, instalada na Fazenda Experimental do Incaper no mesmo município registrou a mínima de 3,9 °C, sendo o menor registro ocorrido desde a sua instalação em 10/02/2017. Esse registro só não foi inferior aos 2,6°C, ocorrido em 01/06/1979, observado pela Estação Meteorológica Convencional instalada no mesmo local.

Já na Estação Meteorológica do Incaper, instalada na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, no distrito de Aracê, em Domingos Martins, o registro de 1,5 °C foi o menor registro histórico desde a data da instalação da estação automática, em 14/04/2010, superando o registro de 1,8 °C ocorrido em 22/08/2010. Esse registro só não foi inferior aos incríveis -1,0 °C, ocorrido em 14/07/1963, observado pela Estação Meteorológica Convencional instalada no mesmo local.

Para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo por conta da atuação da massa de ar polar. A Defesa Civil Estadual também mantém os alertas de geada, como explica em entrevista à CBN Vitória, o major Fabio Maurício Rodrigues Pereira, chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil Estadual.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Major Fabio Maurício Rodrigues Pereira- 19-05-22

CIDADES COM RISCO DE VENTOS FORTES:

- Presidente Kennedy

- Marataízes

- Itapemirim

- Piúma

- Anchieta

- Guarapari

CIDADES COM RISCO DE GEADA:

- Irupi

- Ibatiba

- Iúna

- Ibitirama

- Divino de São Lourenço

- Dores do Rio Preto

- Guaçuí

- Muniz Freire

- Conceição do Castelo

- Venda Nova do Imigrante

- Brejtuba

- Afonso Cláudio