Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Temperaturas despencam no ES e mínima chega a 1,5 grau em Domingos Martins
Tempo

Temperaturas despencam no ES e mínima chega a 1,5 grau em Domingos Martins

Na Região Metropolitana o menor registro ficou em Vila Velha, com 9,1 graus

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mai 2022 às 11:52
Tempo em Nossa Senhora do Carmo, Domingos Martins
Tempo em Nossa Senhora do Carmo, Domingos Martins Crédito: Renato Uliana I Internauta
A madrugada desta quinta-feira (19) foi a mais fria do ano, baseado nas medições das estações meteorológicas operadas pela rede de observações meteorológicas do Espírito Santo. Em relação aos possíveis recordes históricos de temperatura, constatou-se, segundo o Incaper, que na Estação Meteorológica Automática de Vitória, instalada no Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), houve o menor registro histórico desde a sua instalação, em 30/11/2006, com 11,6 °C, superando o registro de 12,0 °C ocorrido nos dias 21/08/2010 e 09/07/2011. Esse registro só não foi inferior aos 10,3 °C (recorde de temperatura mínima em Vitória), ocorrido em 21/07/1929, observado pela Estação Meteorológica Convencional, que iniciou as suas operações em 1923, e que está em funcionamento na Ilha de Santa Maria.
Em Vila Velha, na região Metropolitana, houve o menor registro histórico desde a sua instalação, em 17/02/2017, com mínima de 9,1 graus. Na região Serrana, em Venda Nova do Imigrante, a Estação Meteorológica do Inmet, instalada na Fazenda Experimental do Incaper no mesmo município registrou a mínima de 3,9 °C, sendo o menor registro ocorrido desde a sua instalação em 10/02/2017. Esse registro só não foi inferior aos 2,6°C, ocorrido em 01/06/1979, observado pela Estação Meteorológica Convencional instalada no mesmo local.
Já na Estação Meteorológica do Incaper, instalada na Fazenda Experimental Mendes da Fonseca, no distrito de Aracê, em Domingos Martins, o registro de 1,5 °C foi o menor registro histórico desde a data da instalação da estação automática, em 14/04/2010, superando o registro de 1,8 °C ocorrido em 22/08/2010. Esse registro só não foi inferior aos incríveis -1,0 °C, ocorrido em 14/07/1963, observado pela Estação Meteorológica Convencional instalada no mesmo local.
Para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo por conta da atuação da massa de ar polar. A Defesa Civil Estadual também mantém os alertas de geada, como explica em entrevista à CBN Vitória, o major Fabio Maurício Rodrigues Pereira, chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil Estadual. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Major Fabio Maurício Rodrigues Pereira- 19-05-22
CIDADES COM RISCO DE VENTOS FORTES:
- Presidente Kennedy
- Marataízes
- Itapemirim
- Piúma
- Anchieta
- Guarapari
CIDADES COM RISCO DE GEADA:
- Irupi
- Ibatiba
- Iúna
- Ibitirama
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Muniz Freire
- Conceição do Castelo
- Venda Nova do Imigrante
- Brejtuba
- Afonso Cláudio
- Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados