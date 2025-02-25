Temperatura acima de 40°C aumenta risco de morte entre idosos, aponta estudo

Um novo estudo divulgado pela Fiocruz apontou a relação entre o calor extremo, acima de 40 ºC, e o aumento da mortalidade entre idosos. Foram analisados registros de mortes naturais ocorridas entre 2012 e 2024. A pesquisa, realizada no Rio de Janeiro, indica uma associação entre a exposição ao calor e o aumento da mortalidade, com maior risco para idosos e pessoas com diabetes e hipertensão, além de Alzheimer, insuficiência renal e infecções do trato urinário. Em entrevista à CBN Vitória, o Mestre em Epidemiologia em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), João Henrique de Araújo Morais, explica quais condições levam os idosos a serem mais vulneráveis e como a pesquisa foi realizada. Ouça a conversa completa!