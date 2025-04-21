Temperagem, preparo e quantidade de cacau: chocolat maker conta curiosidades da produção de chocolate!

Tem data mais adequada para saborear um chocolate do que o feriado de Páscoa? Chocólatras de plantão aproveitam a visita do Coelho e se deliciam com os mais variados produtos disponíveis no mercado. Ao leite, branco, amargo, com castanhas ou frutas... são várias as opções. Mas você sabe como um chocolate é produzido? Qual a diferença entre cada tipo? Como é a produção no Espírito Santo? Em entrevista à CBN Vitória, o chocolat maker Alexandre Pontual conta curiosidades do alimento e relembra se envolvimento com essa delícia. Ouça a conversa completa!