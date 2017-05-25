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Entrevistas

"Temer perdeu as condições éticas para governar", diz Homero Mafra

Presidente da seccional capixaba da OAB, Homero está em Brasília para participar do protocolo do pedido de impeachment de Temer na Câmara dos Deputados

Publicado em 25 de Maio de 2017 às 14:39

Publicado em 

25 mai 2017 às 14:39
Homero Mafra é presidente da OAB no Espírito Santo Crédito: Arquivo
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai protocolar na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (25) um pedido de impeachment do presidente Michel Temer (PMDB). O presidente da seccional capixaba da OAB, Homero Mafra, está em Brasília junto com dirigentes da Ordem de outros Estados e espera ser recebido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).
Mafra disse, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que Temer perdeu "as condições políticas, éticas e morais" para continuar no governo, após a divulgação de um áudio em que conversa com o dono da JBS, Joesley Batista, sobre a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) na prisão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Homero Mafra - 25-05-17

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