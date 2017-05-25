"Temer perdeu as condições éticas para governar", diz Homero Mafra

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) vai protocolar na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (25) um pedido de impeachment do presidente Michel Temer (PMDB). O presidente da seccional capixaba da OAB, Homero Mafra, está em Brasília junto com dirigentes da Ordem de outros Estados e espera ser recebido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).
Mafra disse, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que Temer perdeu "as condições políticas, éticas e morais" para continuar no governo, após a divulgação de um áudio em que conversa com o dono da JBS, Joesley Batista, sobre a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) na prisão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Homero Mafra - 25-05-17