Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Tem conta do auxílio emergencial bloqueada? Caixa explica o que fazer
AUXÍLIO EMERGENCIAL

Tem conta do auxílio emergencial bloqueada? Caixa explica o que fazer

Ouça entrevista com o superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jul 2020 às 11:20
A Caixa decidiu bloquear milhares de contas de poupanças digitais no aplicativo Caixa Tem por suspeita de fraude. As poupanças são usadas pelo banco para depositar o auxílio de R$ 600 e o FGTS emergencial. Quem teve a conta bloqueada, portanto, não consegue acessar esse dinheiro e precisará ir até uma agência, de forma presencial, para autorizar o desbloqueio. Em entrevista nesta quarta-feira (22) à rádio CBN Vitória, o superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, explicou que os prejudicados terão que comparecer a uma agência da Caixa e apresentar uma documento de identificação para provarem que realmente são os titulares da poupança digital. O desbloqueio acontece em até 15 minutos. Acompanhe a entrevista. No Espírito Santo, um milhão de pessoas recebem o auxílio.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Denis Matias - 22-07-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados