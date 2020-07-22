Tem conta do auxílio emergencial bloqueada? Caixa explica o que fazer

A Caixa decidiu bloquear milhares de contas de poupanças digitais no aplicativo Caixa Tem por suspeita de fraude. As poupanças são usadas pelo banco para depositar o auxílio de R$ 600 e o FGTS emergencial. Quem teve a conta bloqueada, portanto, não consegue acessar esse dinheiro e precisará ir até uma agência, de forma presencial, para autorizar o desbloqueio. Em entrevista nesta quarta-feira (22) à rádio CBN Vitória, o superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias, explicou que os prejudicados terão que comparecer a uma agência da Caixa e apresentar uma documento de identificação para provarem que realmente são os titulares da poupança digital. O desbloqueio acontece em até 15 minutos. Acompanhe a entrevista. No Espírito Santo, um milhão de pessoas recebem o auxílio.