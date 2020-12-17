Tem celular da Oi? Veja o que pode mudar após venda da operadora

Os clientes de telefonia móvel da Oi vão ser transferidos para outra operadora. Num leilão virtual, na última segunda-feira (14), a Oi vendeu a divisão de telefonia celular para Tim, Claro e Vivo. Com a mudança, para muitos consumidores, fica a dúvida sobre como ficam os contratos firmados com a Oi. As condições de contratos devem ser mantidas ou a nova operadora pode mudar? Segundo o advogado Igor Marchetti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), as condições devem ser mantidas.