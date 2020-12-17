Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Tem celular da Oi? Veja o que pode mudar após venda da operadora

As explicações são do advogado Igor Marchetti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:15

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:15
Aplicativo, Celular Crédito: Pexels/Pixabay
Os clientes de telefonia móvel da Oi vão ser transferidos para outra operadora. Num leilão virtual, na última segunda-feira (14), a Oi vendeu a divisão de telefonia celular para Tim, Claro e Vivo. Com a mudança, para muitos consumidores, fica a dúvida sobre como ficam os contratos firmados com a Oi. As condições de contratos devem ser mantidas ou a nova operadora pode mudar? Segundo o advogado Igor Marchetti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), as condições devem ser mantidas.
Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Lucas Valadão - Igor Marchetti - 17-12-20
Ele explica que além do consumidor ser a parte vulnerável da relação, podem ser considerados cláusulas abusivas - como estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC) - os casos de transferência para terceiros e aumento injustificado do preço e modificações unilaterais do contrato. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados