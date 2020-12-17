Tem celular da Oi? Veja o que pode mudar após venda da operadora

Os clientes de telefonia móvel da Oi vão ser transferidos para outra operadora. Num leilão virtual, na última segunda-feira (14), a Oi vendeu a divisão de telefonia celular para Tim, Claro e Vivo. Com a mudança, para muitos consumidores, fica a dúvida sobre como ficam os contratos firmados com a Oi. As condições de contratos devem ser mantidas ou a nova operadora pode mudar? Segundo o advogado Igor Marchetti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), as condições devem ser mantidas.
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Entrevista - Lucas Valadão - Igor Marchetti - 17-12-20
Ele explica que além do consumidor ser a parte vulnerável da relação, podem ser considerados cláusulas abusivas - como estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC) - os casos de transferência para terceiros e aumento injustificado do preço e modificações unilaterais do contrato.