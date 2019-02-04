Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Telemedicina: CFM regulamenta atendimentos online no Brasil

O presidente do Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES), Dr. Celso Murad, acredita se tratar de uma mudança importante porque permite a utilização de plataformas digitais. Entretanto, ele salienta que o atendimento presencial e direto do médico deve ser prioridade

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 18:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 fev 2019 às 18:40
As consultas à distância - em que o médico atende por videoconferência - já são realidade no Brasil. A prática é conhecida como telemedicina. Mas, agora, conforme a Resolução nº 2.227/18, do Conselho Federal de Medicina (CFM) o texto estabelece a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, podendo ser realizada em tempo real ou off-line.
Segundo o Dr. Celso Murad, presidente do Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES), se trata de uma mudança importante porque permite a utilização de plataformas digitais. Entretanto, ele salienta que o atendimento presencial e direto do médico em relação ao paciente é regra para a boa prática médica e que deve ser prioridade. Além disso ele destaca que o exame médico presencial ainda é a forma eficaz e segura de se realizar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele detalha as mudanças. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Celso Murad - 04-02-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados