Telemedicina: CFM regulamenta atendimentos online no Brasil

As consultas à distância - em que o médico atende por videoconferência - já são realidade no Brasil. A prática é conhecida como telemedicina. Mas, agora, conforme a Resolução nº 2.227/18, do Conselho Federal de Medicina (CFM) o texto estabelece a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, podendo ser realizada em tempo real ou off-line.

Segundo o Dr. Celso Murad, presidente do Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES), se trata de uma mudança importante porque permite a utilização de plataformas digitais. Entretanto, ele salienta que o atendimento presencial e direto do médico em relação ao paciente é regra para a boa prática médica e que deve ser prioridade. Além disso ele destaca que o exame médico presencial ainda é a forma eficaz e segura de se realizar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele detalha as mudanças. Confira!